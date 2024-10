E’ previsto per le ore 15 di sabato pomeriggio il fischio d’inizio della gara che sancirà l’esordio della prima, storica, gara in serie B della Mernap Faenza. Al Centro Sportivo Recanatese, la formazione di calcio a 5 manfreda guidata dal nuovo tecnico Matteo Vespignani incontrerà il Recanati allenato da mister Alexandre Cafù. I padroni di casa arrivano alla gara contro la Mernap con l’intento ben incominciare la propria stagione e quindi intenzionati a non fare sconti ai faentini, forti anche della vittoria nel turno preliminare della Coppa Divisione U23 contro l’Audax Senigallia, a cui è però seguita la sconfitta per 3-0 rimediata contro il Corinaldo. Anche la Mernap si è aggiudicata la prima gara in Coppa Divisione U23, sconfiggendo il Cesena, salvo poi capitolare lunedì scorso in casa del Pesaro.

In campionato però scenderà in campo nelle fila faentine ben altra formazione, perchè la Mernap, pur neopromossa, ha quantomeno intenzione di non rendere la vita facile alle altre compagini. A cominciare proprio da Recanati.

«Sicuramente c’è attesa e anche un po’ di emozione – ha dichiarato mister Vespignani alla vigilia del match. – L’esordio di questa società in un campionato nazionale è qualcosa che vogliamo onorare con il massimo impegno. Sappiamo che ci aspetta una stagione difficile, ma abbiamo lavorato bene e continueremo a farci trovare pronti di partita in partita. La motivazione è alta da parte di tutti: dalla società, allo staff, fino ai ragazzi che in questo mese e mezzo hanno lavorato con serietà ed impegno».

Medesimo il setting dell’allenatore del Recanati, il quale alla vigilia dell’incontro si è detto «assolutamente soddisfatto del lavoro della mia squadra – ha dichiarato Cafù, tecnico del Recanati -. Contro la Mernap sarà una partita difficile, come ogni debutto, ma resto concentrato esclusivamente sul lavoro e sulla crescita del collettivo che mi è stato affidato».

Non sarà della partita sicuramente Michael Cedrini, per il quale il calvario dell’infortunio in cui è incappato la scorsa stagione non si è purtroppo ancora concluso. In rampa di lancio invece il nuovo portiere Luca Delvecchio che si contenderà la maglia da titolare con Patrick Pagliai. Certi della convocazione saranno il laterale Nicolò Garbin e l’esterno Akram El Oirraq. In difesa invece la scelta ricadrà verosimilmente su Luca Matteuzzi e Giacomo Ferrara. In attacco si alterneranno infine Valerio Di Maio e Alessandro Grelle.