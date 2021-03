L’orchestra LaCorelli compie 10 anni: un disco e un’estate piena di musica per ripartire dopo le chiusure

Dieci anni per La Corelli, dieci anni che l’orchestra avrebbe voluto celebrare sul palco, davanti al pubblico. In tempo di pandemia, al momento, non è possibile. Per l’estate però sono già in programma oltre 25 appuntamenti quando il settore musicale potrà tornare a ripartire. Nel frattempo, in questi mesi di blocco forzato delle attività, quando è stato possibile, l’orchestra è riuscita ad incidere il proprio primo progetto discografico. Un lavoro dedicato a Tchaikovsky, da un’idea del direttore della Corelli Jacopo Rivani. A parte questo importante traguardo, però, non sono stati mesi facili per musicisti professionisti, ora rivolti con speranza al futuro e una gran voglia di tornare ad esibirsi dal vivo.