Lo slogan divenuto famoso durante l’emergenza Coronavirus “Andrà tutto bene” si può trovare ora sui sacchetti del pane. L’iniziativa è stata creata dal gruppo Pool Pack di Reggio Emilia, che ha deciso di aiutare la ricerca effettuando una donazione di €100.000 a favore di V.I.M.M. (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), che si occupa di studiare farmaci contro il Covid-19 e della Fondazione Giuseppe Orlando, che insieme a Confcommercio fornisce aiuti economici a chi si trova in difficoltà. Nell’ambito di questa iniziativa solidale, Pool Pack ha pensato di coinvolgere anche i propri clienti, realizzando sacchetti per il pane illustrati con gli arcobaleni disegnati dai bambini; prodotti distribuiti a panifici, macellerie e botteghe alimentari ed il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza alle fondazioni citate. Oltre ad avere uno scopo benefico, saranno uno strumento utile per veicolare il messaggio #Andràtuttobene e trasmettere positività. Queste buste per il pane sono disponibili anche presso alcuni negozi ravennati, che hanno scelto di aderire all’iniziativa.