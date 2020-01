Torna ad affrontare il tema della sicurezza il candidato faentino della Lega al consiglio regionale Andrea Liverani. L’esponente del Carroccio, consigliere uscente, torna a chiedere un aumento degli agenti di Polizia Locale per l’Unione della Romagna Faentina

“Il governo di sinistra parla spesso di percezione di sicurezza e non analizza con criterio i dati relativi.

È indubbio, come già evidenziato in altri comunicati con dati alla mano, che la provincia di Ravenna sia fra le più insicure d’Italia, ma è lampante come si possa agire per migliorare la situazione.

Un esempio ulteriore arriva dai dati standard essenziali per il personale dei corpi di Polizia locale.

Nei comuni oltre i 20mila abitanti è “suggerito” dalla legge regionale un agente ogni mille abitanti e un agente ogni 1000 posti letto turistici. I comuni dell’Unione della Romagna Faentina contano circa 90mila abitanti e oltre 3000 posti letto turistici, di conseguenza dovrebbe avere in servizio, prendendo tutti i numeri per difetto, oltre 90 agenti. Ad oggi sono operativi 62 agenti (compreso il Comandante) e 3 amministrativi con una differenza di 28 agenti di polizia locale in meno!

“Cambiamo marcia – scrive Andrea Liverani – non pensiamo alla percezione, ma guardiamo il futuro con obiettivi chiari per fare in modo di dare vera sicurezza al territorio e contemporaneamente dignità e serenità alla Polizia Municipale!”