Durante il live Parole Note andato in scena al teatro Alighieri il 30 dicembre sono stati raccolti 1070 euro a favore della onlus Piccoli grandi cuori per il progetto di rinnovamento dei reparti di “Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva” del policlinico Sant’ Orsola di Bologna.

Lo spettacolo di Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo è stato l’ultimo evento del 2019 a favore della onlus bolognese che, in collaborazione con il Comune di Ravenna, Ravenna Tourism e il coinvolgimento della docente ravennate Livia Santini (già direttrice artistica e ideatrice della rassegna estiva nei lidi ravennati a favore dei Piccoli Grandi Cuori Onlus ‘Un Mare di Solidarietà’), ha aggiunto l’importante donazione al progetto Pareti.

L’evento gratuito, patrocinato dal Comune e sostenuto inoltre dalle donazioni del bellissimo libro di Livia Santini con foto di Alberto Cassani, ‘Tana liberi tutti’, ha emozionato i presenti anche per le parole dell’assessore Giacomo Costantini che ha sottolineato “l’importanza di sostenere progetti di solidarietà che portano ad azioni concrete, come quelli realizzati ad oggi in collaborazione con l’associazione bolognese”.

La presidente della onlus, Paola Montanari, salita sul palco dell’Alighieri emozionata per questa ‘anteprima’ offerta al pubblico ravennate, ha illustrato la finalità del progetto che, con i suoi 300 metri quadri di disegni racconterà il percorso associativo legato alla storia della terra emiliano-romagnola, portando così la bellezza nei luoghi di cura.

Il progetto è dedicato al reparto di “Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva” al pad 23 del policlinico di Sant’ Orsola a Bologna, per valorizzare le stanze dove si svolgono incontri e colloqui con psicologi, medici e genitori, portando nuovi orizzonti, colori e armonia e creando spazi dove la natura e la vita crescono e giocano sulle pareti.

Per portare insomma speranza e sollievo ai tantissimi pazienti – spesso neonati e bambini – e alle loro famiglie, che arrivano non solo dalla regione ma da tutta Italia e molti anche dall’ estero, e che da 23 anni sono seguiti dai Piccoli Grandi Cuori.