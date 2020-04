Lista per Ravenna ha nominato proprio responsabile del settore “Porto e Ambiente”, raccogliendone la richiesta, l’ing. Maurizio Marendon, il quale entra così nel Comitato operativo della lista civica. Onorata di tale qualificato nuovo apporto alla propria attività, in campi di fondamentale interesse per il progresso economico e sociale della comunità locale, Lista per Ravenna ne sottolinea al riguardo il valore attraverso le seguenti sintetiche note biografiche attinenti all’incarico assegnato.

57 anni, figlio di Mario, mitico direttore della Sapir negli anni novanta, Maurizio Marendon, diplomatosi perito agrario nel 1983, iniziò a lavorare nel 1985 presso una casa di spedizioni marittime, diventandone manager operativo nel 2010, anno in cui fu anche designato Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile per l’Emilia Romagna. Ottenuta nel frattempo dalla Camera di Commercio di Ravenna l’iscrizione al ruolo di Perito ed Esperto in attività marittime, aeree e della navigazione interna, sub categoria traffico portuale, misuratore di bordo, misuratore di legname, stazzatore e stivatore di bordo, carico e scarico, imbarchi e sbarchi, dal 2013 svolge la libera professione di perito assicurativo e merceologico. Nel 2017 consegue la laurea in scienze marittime presso l’Università di Carlfield in Texas/USA. Nello stesso anno, diventa membro dell’International Propeller Club, del consiglio direttivo della CNA libere professioni e dell’Associazione Italiana Periti dei Trasporti. Nel 2019, gli stati insulari di Tuvalu, nel Pacifico meridionale, e di St. Kitts and Nevis, nei Caraibi, lo nominano ispettore delle proprie bandiere navali.