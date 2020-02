Lesioni strutturali: nel 2020 i lavori per il nuovo ponte Teodorico

Dal nuovo progetto del porto di Ravenna, al consiglio comunale straordinario legato all’hub portuale, fino alla presentazione di quella che sarà la Rocca Brancaleone a partire dal 2023, in questi giorni molto si è parlato della realizzazione della sostituzione del Ponte Teodorico, il ponte che collega la città all’area portuale e che rientra all’interno di un piano di interventi concordati con Regione, Autorità Portuale e Rete Ferroviaria Italiana. Oltre al ponte, l’idea è di realizzare un sottopassaggio ferroviario in via Canale Molinetto e il bypass ferroviari per raggiungere le nuove banchine del porto. 21 i milioni di euro complessivi per i lavori. 9 milioni e 300 mila euro i fondi necessari per il nuovo ponte.