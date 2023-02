La lettura perpetua della Commedia è un evento che caratterizza la nostra città e che rappresenta un momento suggestivo legato alla presenza di Dante a Ravenna.

Le socie di Fidapa Ravenna, in occasione della giornata internazionale delle donne e per tutta la settimana che precede l’8 marzo, prestano la propria voce ai versi danteschi.

Dante, che trovò presso la corte ravennate di Guido Novello da Polenta l’ultimo rifugio per una vita da esule, dipinse ritratti di donne forti e intense, rese memorabili per l’eternità proprio dalle terzine della Commedia. Il senso della giornata dell’8 marzo viene interpretato, così, non solo come la celebrazione dei diritti di tutte le donne ma anche come un impegno delle socie di Fidapa a favore di tutta la comunità dei ravennati e dei turisti presenti in città.

Fidapa BPW Italy è un’associazione che riunisce professioniste attive in ogni campo del mondo del lavoro che si prodigano per la tutela dei diritti femminili e per la formazione e l’autoformazione delle socie e di tutte le donne: nel 2023, la sezione di Ravenna, che conta sessanta socie, compie cinquant’anni di vita.

Le socie Fidapa leggeranno la Commedia dantesca davanti alla Tomba del poeta a partire dal giorno 1 al giorno 9 marzo.