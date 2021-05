Le Giornate del Fai quest’anno al roseto di Persolino: prenotate tutte le visite guidate

Saranno 200 le persone che nel weekend di sabato 15 e domenica 16 maggio potranno ammirare i colori delle rose in fiore del Roseto Didattico Sperimentale della Fondazione Caldesi all’istituto professionale Persolino. Per le giornate del Fai, infatti, quest’anno la delegazione di Faenza ha scelto come meta da visitare il giardino della scuola. Visite su prenotazione, andate in poco tempo esaurite. Le prime attività all’interno del giardino risalgono al XVIII secolo. Oggi il roseto didattico, grazie al lavoro della fondazione, del mondo scolastico e dell’Università di Bologna, conta oltre 900 ibridi, 1200 piante dedicate alle epoche storiche significative per le rose e agli ibridi orientali, oggi al centro anche di un concorso internazionale dedicato alle rose più consone al clima e a un basso impatto ambientale.

Le altre mete individuate dal Fai in provincia di Ravenna sono i Giardini Pubblici di Ravenna, Villa Romana a Russi, con la sua aera di riequilibrio ecologico, il Podere Pantaleone a Bagnacavallo e la Chiesa di Santa Maria del Suffragio a Cervia