Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta

È stata la stessa cantante a renderlo noto attraverso i suoi profili social pubblicando la prima foto della cerimonia. Ad accompagnare l’immagine, solo un frase, in diverse lingue “Abbiamo detto sì”. In un precedente post, Laura Pausini aveva pubblicato anche le promesse di matrimonio dei due sposi, con una frase romantica.

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati nel comune di Solarolo.

18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori. La cerimonia, che si è svolta in gran segreto in Romagna, nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto tutti i di sorpresa. Laura aveva infatti invitato tutti ad una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi.

Laura e Paolo si sono scambiati le promesse con la canzone inedita Davanti a Noi, scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui social di Laura per tutti i suoi fan del mondo.