Tornano, a grande richiesta del pubblico dei più piccoli (ma anche dei genitori), i laboratori nelle biblioteche a cura dell’associazione Tecnoscienza, giovedì 21 il primo incontro alle 16.30 a Casa Vignuzzi con “La stanza della parola”: l’attività mette in scena una stanza del linguaggio, la relazione che connette due punti, il trasmittente e il ricevente, in mezzo, tutta l’invenzione umana. Dalla stampa ai bit, da una lettera a una mail, per non perdere i legami. È richiesta la prenotazione a vignuzzi@classense.ra.it.

Gli incontri sono organizzati dall’Istituzione Biblioteca Classense, in collaborazione con il Multicentro Ceas Ravenna agenda 21 Servizio ambiente e grazie ai contributi dell’VIII accordo di collaborazione tra Eni e il Comune di Ravenna con cui si realizza da anni un progetto di divulgazione di libri e lettura scientifica per ragazze e ragazzi (da 7 a 13 anni) attraverso laboratori gratuiti nelle biblioteche del territorio. L’obiettivo è quello di narrare le scienze e le conoscenze attraverso la letteratura non fiction e un ciclo di laboratori, scaffali di libri e bibliografie, centrati sul tema del rapporto tra divulgazione scientifica e innovazione nel campo della letteratura per ragazzi, così da guidare bambini e ragazzi alla scoperta dell’universo della divulgazione scientifica, storica e artistica e della letteratura.

Il ciclo di attività proposte è realizzato da esperti di settore e dedicato ai bambini e alle bambine e alle scuole, dalla primaria alle scuole secondarie, agli insegnanti e agli operatori nell’ambito della didattica, alle famiglie, ai professionisti operanti nel settore delle scienze e dell’editoria specializzata.

Le tematiche trattate vanno dalla chimica alla biochimica, dalla fisica alla matematica alle scienze della terra, al tema dell’emergenza climatica. Durante gli incontri i ragazzi e le ragazze verranno a contatto con esperti, ma soprattutto potranno stringere un rapporto più stretto con giovani e ricercatori appassionati di scienza e divulgazione i quali, con linguaggi molto simili ai loro li coinvolgeranno nei dibattiti, affiancandoli in un primo processo di informazione e riflessione

I prossimi appuntamenti:

Giovedì 5 dicembre dalle 17 alle 19, biblioteca Classense – sala Muratori, via Baccarini 5.

“Il libro di divulgazione scientifica: tipologie, usi e narrazioni”: partendo da diverse tipologie di libri di divulgazione scientifica per ragazzi si metterà in evidenza come scelte narrative, spunti ludici, personaggi e punti di vista originali possano diventare degli utili strumenti da affiancare all’insegnamento delle scienze a scuola o in ambienti educativi. Ai partecipanti, coinvolti in prima persona, verranno presentati esperimenti da diversi libri di divulgazione con l’obiettivo di lasciare dei testi e delle attività immediatamente utilizzabili in classe in associazione a una specifica tematica scientifica. Il corso è indirizzato a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’incontro è gratuito e fa parte del POF del territorio, ai partecipanti verrà consegnato l’attestato di frequenza. È necessaria l’iscrizione via mail a stravaglini@classense.ra.it

Sabato 7 dicembre alle 10.30, biblioteca Celso Omicini, via Vittorio Veneto, 21, Castiglione

“Scienziati coraggiosi”: un incontro in cui verranno presentati ai ragazzi nove scienziati coraggiosi e un re. Tra storie di vita, atti di coraggio e insaziabili desideri di curiosità. A loro la scelta per scoprire il perché del loro coraggio e cimentarsi nella loro scienza. Prenotazione a biblio.castiglione@classense.ra.it

Sabato 7 dicembre alle 16.30, biblioteca Manara Valgimigli, via Cella, 488, Santo Stefano

“Esperimenti con frutta, verdure e altre delizie”: si scoprirà come fare bollire l’acqua con le arachidi, perché le idee di un chimico scettico riescono a farci sparare una patata a metri di distanza e dove si nasconda in una mela la bellezza del nostro corpo. Prenotazione biblio.valgimigli@classense.ra.it

Tecnoscienza ha sede a Bologna, progetta, realizza e produce format di comunicazione della scienza, della tecnologia e delle criticità dell’ambiente, tramite prodotti editoriali (libri, documentari, animazioni), servizi giornalistici e format informali (show, lab hands-on). Tecnoscienza nasce nel 1995 come progetto del CNR e dell’Università di Bologna, per la realizzazione di un centro per la divulgazione e la diffusione della cultura scientifica.

www.classense.ra.it