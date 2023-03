Il Comune di Russi, in collaborazione con Ausl Romagna, organizza una serie di appuntamenti rivolti alla cittadinanza, con lo scopo di valorizzare l’importanza dell’alimentazione e di coinvolgere chi desideri migliorare la propria salute a partire… dal piatto!

Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l’energia quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta alimentazione è dunque determinante per uno sviluppo fisico sano, a partire dall’infanzia e nelle fasi successive della vita. Mangiare sano, inoltre, aiuta a trattare molte malattie croniche. Da qui l’idea di approfondire l’argomento con una serie di incontri tenuti da esperti.

Nel primo appuntamento, in programma giovedì 9 marzo, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale di Russi (Via Godo Vecchia, 10), un responsabile dell’Ausl della Romagna e l’assessore al Welfare del Comune di Russi Monica Grilli, illustreranno il progetto e i successivi eventi.

Si proseguirà martedì 21 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro sociale Porta Nova (Via A. Moro, 2/1) con l’appuntamento “Let’s free, GLUTEN FREE!” dove si parlerà di celiachia con lo chef Fabio Benzoni, l’Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna e alcuni esperti Ausl.

Durante l’incontro lo chef realizzerà e illustrerà la preparazione di alcune portate senza glutine.

Martedì 14 marzo e martedì 28 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Circolo Jolly (Via Cavour, 9/11) saranno giornate dedicate in particolare ai pazienti dell’ambulatorio della Cronicità della Casa della salute, durante le quali lo chef Daniele Baruzzi (Insolito Ristorante) realizzerà alcune portate, illustrando gli accorgimenti utili per cucinare in modo salutare, con la partecipazione di alcuni esperti Ausl.

La giornata di sabato 1 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Scuola primaria Lama (ingresso da Via Don Minzoni, lato palestra) sarà dedicata ai genitori degli alunni dell’I.C. Baccarini di Russi, si parlerà dei menu scolastici, delle linee guida Ausl e di molto altro, con un dialogo tra esperti Ausl e la Bassa Romagna Catering, che durante l’incontro preparerà alcune portate selezionate dai menu proposti nelle scuole.

Gli incontri si concluderanno con l’evento di sabato 20 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Podere Ortinsieme (Via Prov.le Molinaccio, 30) dove con gli operatori del podere si andrà alla scoperta del mondo degli ortaggi, sarà possibile visitare l’orto e fare merenda, per concludere con lo spettacolo di narrazione a cura della compagnia “V. Strinati”.