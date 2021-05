Oggi 25 maggio ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, un’occasione per tenere sempre alta l’attenzione su un fenomeno preoccupante.

E proprio per l’importanza dell’avvenimento, già dal 18 maggio sono andati in onda sulle reti Rai e sulle emittenti radiofoniche alcuni spot per sensibilizzare sul tema e sull’importanza di effettuare le denunce nell’immediatezza dell’evento.

I video fanno parte della campagna di comunicazione realizzata dal Commissario Straordinario del Governo Silvana Riccio in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (Die) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Polizia di Stato da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, dal 2000 ha aderito al network internazionale (che ora conta 30 Paesi) dell’Icmec (International Centre for Missing & Exploited Children) attivando il sito italiano per i bambini scomparsi – it.globalmissingkids.org.

Sul sito web, gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine, oltre a consigli e informazioni, vengono pubblicati anche i casi di minori scomparsi.

La scomparsa di minori rappresenta sempre una situazione che deve essere gestita senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca. Al riguardo esistono delle linee guida emanate dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse e i piani provinciali di ricerca adottati dai prefetti.

Ricordiamo, inoltre, che oltre ai numeri di emergenza e pronto intervento – 113 e 112 NUE – esiste il numero unico europeo 116000; un servizio dedicato ai minori scomparsi, affidato, dal Ministero dell’Interno, in gestione a “S.O.S. Il Telefono Azzurro – Linea Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”.

In tale ambito nella mattinata odierna alcuni poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna hanno allestito in piazza del Popolo un punto informativo per la distribuzione di materiale divulgativo.

Analogamente tale iniziativa si è svolta presso il centro commerciale “La Filanda” di Faenza e in Largo della Repubblica a Lugo, a cura del personale dei rispettivi Commissariati di Polizia