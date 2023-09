L’1 ottobre la seconda Coppa Dal Pane: gara ludica in bici per ricordare Valter Dal Pane

L’1 ottobre seconda edizione della Coppa Dal Pane, la gara ciclistica ludica a squadre ideata per ricordare Valter Dal Pane dall’omonima associazione. Partenza da Piazza del Popolo a Faenza, arrivo a San Biagio Vecchio. Tappe intermedie le aziende Calonga e Leone Conti. Diverse però le sorprese e le prove speciali lungo il percorso. Anche quest’anno per i partecipanti sarà obbligatorio il travestimento. Sarà una giornata di divertimento per ricordare Valter, ma si passerà anche lungo le strade colpite dalla doppia alluvione, per non dimenticare le ferite odierne.