“Lo scopo di una discussione o di un dibattito non deve essere la vittoria, ma il miglioramento.» citava il filosofo Francese Joseph Joubert nel 1750. Eppure dopo quasi 3 secoli da allora, le regole che dovrebbero governare un dibattito che abbia la decenza di volersi definire civile, non sono ancora patrimonio comune. La definizione del contesto, le argomentazioni a favore della propria tesi, la confutazione della tesi avversaria, le conclusioni. Tutto dimenticato o forse mai appreso, di fronte ad una facile scorciatoia fatta di attacchi personali. Non serve studiare e prepararsi, basta focalizzarsi su una caratteristica fisica o culturale dell’antagonista, vuoi che sia il sesso, la religione, la lingua, il colore della pelle, tutto serve a lanciare i propri attacchi violenti senza dover affrontare la fatica di costruire un dibattito degno di questo nome. Giovedì scorso a farne le spese è stata una donna, Valentina Palli, sindaca di Russi, che ha subito un attacco personale da parte dell’ex assessore Claudio Miccoli.

I dettagli sono noti, Italia Viva provincia di Ravenna esprime solidarietà nei confronti della Sig.ra Sindaca e condanna questi comportamenti come offensivi verso la Signora e nei confronti di tutta la comunità che lei rappresenta.”