Alle ore 6,50 lungo via Acquacalda un conducente del 1965 a bordo di una Opel Corsa procedeva dal centro verso la rotonda, quando ha investito una donna del 1973 colpendola di striscio. La malcapitata ferita è stata portata all’ospedale di Cesena per sospetta rottura del femore. Sul posto è arrivata la Polizia Locale per i rilievi di legge, oltre ai Carabinieri.