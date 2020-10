Iniziato il tempo pieno alla scuola Ginnasi di Castel Bolognese: genitori sollevati

All’Istituto Comprensivo Bassi è iniziato il tempo pieno. Con una circolare ricevuta nella giornata di sabato, i genitori degli studenti della scuola primaria sono stati informati dalla scuola che finalmente, da lunedì 5 ottobre, poteva essere rispettato l’orario del tempo pieno. Grazie ad una serie di nomine che hanno riguardato quindi il personale scolastico e i docenti, si è conclusa la situazione di emergenza che aveva portato i genitori a protestare davanti alla scuola elementare Ginnasi venerdì scorso. I genitori si erano radunati con sveglie, campanacci, qualcuno fingendo ancora di essere in pigiama, per “suonare la sveglia” alla scuola. La mancata attivazione del tempo pieno, infatti, stava generando numerose difficoltà alle famiglie, costrette a chiedere permessi di lavoro o a trovare qualcuno che potesse tenere i bambini dalle 12.30 in poi. Orario regolare anche a Solarolo, dove gli studenti delle scuole medie uscivano un’ora prima da scuola