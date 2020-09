Iniziato a Ravenna il nuovo Corso di Laurea “Società e Culture del Mediterraneo”: “Laurea triennale ma dal taglio specializzante”

Sono iniziate lunedì 28 settembre a Palazzo Verdi in via Pasolini le lezioni per il nuovo Corso di Laurea del Campus di Ravenna “Società e Culture del Mediterraneo”. Il corso universitario, triennale, aumenta quindi l’offerta del Dipartimento ravennate di Beni Culturali dell’Università di Bologna e affronta alcuni dei principali nodi problematici al centro del mondo contemporaneo: migrazioni, evoluzione del processo di integrazione europea, cittadinanza e diritti, cooperazione, salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni culturali, uso sostenibile delle risorse e interazioni con l’ambiente (specie quello marino), forme di organizzazione e di trasformazione sociale, dialogo interreligioso, rapporti economici con i mercati emergenti, rapporti tra processo di integrazione europeo e sponda sud del Mediterraneo. Più di una ventina i ragazzi iscritti finora (le iscrizioni sono ancora possibili per alcune settimane).

Il primo giorno metà degli studenti erano presenti in aula, l’altra metà ha assistito alle lezioni da casa in collegamento streaming