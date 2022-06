45enne di Ravenna denunciato dai Carabinieri della stazione di San Godenzo dopo un incidente stradale al Passo del Muraglione dove era rimasto gravemente ferito un motociclista riminese di 23 anni.

La denuncia arriva a seguito delle analisi di una telecamera installata sul casco di una delle quattro persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Quel giorno infatti sul muraglione il sinistro stradale coinvolse due moto: una BMW guidata dal 45enne, con in sella la propria compagna, e una Yamaha guidata dal 23enne, anch’egli accompagnato dalla fidanzata.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, dopo la visione delle immagini della telecamera, la BMW era ripartita dalla piazzola di sosta di un bar senza accorgersi dell’arrivo della Yamaha. Lo scontro fra le due moto a quel punto è stato inevitabile e molto violento. Tutte e quattro le persone in sella ai veicoli caddero a terra e riportarono ferite. Le conseguenze più gravi furono a carico del 23enne, trasportato con l’elimedica all’ospedale di Careggi dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata a causa di un versamento polmonare e delle numerose fratture riportate nell’impatto.

30 i giorni di prognosi invece a carico del 45enne ravennate, anche per lui a causa di fratture. 30 giorni anche per la passeggera della Yamaha, mentre la donna in sella alla BMW ha riportato una prognosi di 7 giorni.