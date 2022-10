Un’incidente sul lavoro si è registrato questa mattina a Cotignola.

Secondo le prime informazioni arrivate dal luogo dell’incidente un uomo stava lavorando in una casa in via Gaggio, quando il muletto che stava usando per trasportare un carico si è ribaltato, schiacciandolo.

L’uomo ha riportato un trauma cranico e diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che lo hanno trasportato al Bufalini di Cesena.

Ancora da accertare le cause dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge.