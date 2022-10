In occasione di Halloween nei parchi tematici e musei del circuito AmaParco di Atlantide sono in programma iniziative da brivido per adulti e bambini.

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre alla Rocca di Riolo, ideale per organizzare serate terrificanti, è in programma “Maledizione”, una visita spettacolo per adulti dedicata alle antiche paure e ai riti che nei secoli hanno caratterizzato le credenze popolari. I più piccoli domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre potranno divertirsi con la Junior Escape, risolvendo enigmi e indovinelli per riuscire a trovare una via di fuga dalla Rocca.

Sempre in provincia di Ravenna, ma nel territorio del Parco del Delta del Po, il Museo NatuRa di Sant’Alberto organizza lunedì 31 ottobre alle ore 17 “Chi ha paura del Bosco Nero?” una visita guidata in notturna all’interno della Pineta San Vitale dove adulti e bambini (di età superiore ai 6 anni) potranno scoprire cosa nasconde questo meraviglioso ecosistema: suoni misteriosi, animali in movimento e paesaggi nebbiosi.

In provincia di Forlì-Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli organizza dal 29 ottobre al 1 novembre “La festa dei morti”, un suggestivo percorso teatrale che guida gli ospiti nelle buie sale della Villa, una visita spettacolo condotta dai tenebrosi personaggi del Teatro degli Scartafacci per riscoprire la paura come emozione rivelatrice. La festa rende omaggio alla poesia di Giovanni Pascoli, per tutta la vita in dialogo con i propri cari, che vivono, nei versi di Romagna, “poco lungi; in cimitero”. Biglietti acquistabili online https://bit.ly/3SaP0y3

Info e prenotazioni 0541 936070 parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it

Infine, dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 30 e lunedì 31 ottobre alla Rocca del Sasso di Verucchio è in programma “Brividi a Verucchio”. Due giorni di laboratori per bambini, animazione, cacce al tesoro e merende horror! Lunedì 31 ottobre sarà possibile rimanere a dormire all’interno della Rocca per una vera serata da paura!