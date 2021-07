Inaugurato a Marina il Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare: “Sviluppo e sostenibilità”

Inaugurato a Marina di Ravenna il nuovo Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare grazie ad un progetto che ha visto la collaborazione di Comune di Ravenna, Università di Bologna e Fondazione Flaminia, vincitore di un importante bando della Regione Emilia-Romagna: tre laboratori, uffici, spazio di co-working con le imprese. Il centro rappresenta uno sviluppo del Tecnopolo di Ravenna e sarà una delle sedi principali per la realizzazione delle attività di ricerca sulle tecnologie per la Crescita Blu Sostenibile. Inoltre ospiterà attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con il Fraunhofer Gesellshaft, uno degli istituti di ricerca più prestigiosi in Europa. Un’ala del centro ancora da recuperare ospiterà un incubatore d’impresa e aree co-working dedicate all’economia circolare, gestiti dal Comune di Ravenna. La nuova struttura nasce sulle ceneri del Centro di ricerche ambientali voluto da Raul Gardini