Apre sabato 26 novembre alle ore 10:00 la grande pista per il pattinaggio su ghiaccio JFK ON ICE, mentre alle ore 12:00 è previsto il momento inaugurale con gli ass. Costantini e Randi.

L’impianto di 600 metri quadrati, realizzato dalla ditta Zannoni Chiara in collaborazione con

Confesercenti Ravenna e la compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo, rimarrà aperta fino a domenica 22 gennaio non solo con la sua grande superficie ghiacciata ma anche con eventi ed attività di animazione che caratterizzeranno tutto il periodo natalizio.

In ottica di risparmio energetico la struttura si presenta migliorata con un nuovo motore ed

accorgimenti tecnici capaci di ridurre l’impatto ambientale: da questo punto di vista, inoltre, l’organizzazione compenserà le proprie emissioni piantando un albero per ogni giorni di attività, e venendo così a creare un boschetto di circa 60 alberature.

La pista resterà attiva tutti i giorni con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 22:00, il venerdì ed il sabato dalle 10:00 alle 24:00, la domenica dalle 10:00 alle 22:00; mentre dal 24 dicembre opererà dalle 10:00 alle 24:00.

Nelle giornate del 25 dicembre e del 01 gennaio l’apertura sarà invece dalle 15:00 alle 24:00, ed il 31 dicembre, per il Veglione di Capodanno, sarà aperta dalle 10:00 fino alle 02:00.

Nelle domeniche mattina del 4, 11, 18 dicembre e dell’8 gennaio sarà presente un trucca bimbi mentre nei fine settimana, a partire dall’8 dicembre, ad orari prestabiliti sarà presente Babbo Natale all’interno della casetta Natalizia allestita a fianco della pista.

Come sempre non mancheranno i sabato pomeriggio in compagnia di Radio Studio Delta con le dirette effettuate a bordo pista.

I prezzi di ingresso, per 2 ore di pattinate e noleggio pattini, saranno, per gli adulti di 10 euro, per i bambini fino a 130 cm. 8 euro, così come per l’ingresso con i propri pattini.

L’ingresso per gli studenti accompagnati, in orario scolastico, sarà di 4 euro, mentre per i possessori di Carta Bianca l’ingresso è gratuito, con ingresso accompagnatori a 5 euro.

Saranno comunque disponibili presso gli esercizi commerciali del Centro Storico riduzioni ed alcune tipologie di biglietti omaggio.

JFK ON ICE è un progetto S.I.CO.T. SRL – Confesercenti Ravenna e ditta Zannoni Chiara, con la compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.