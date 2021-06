In commissione consiliare la petizione “Per risollevare il centro di Ravenna agonizzante”

La petizione intitolata “Per risollevare il centro di Ravenna agonizzante” è arrivata in discussione in commissione consiliare. Sono attualmente più di un migliaio i ravennati che hanno sostenuto la raccolta firme che vede fra i primi firmatari Stefano Donati e Anna Greco, consiglieri territoriali nel Centro Urbano rispettivamente per Lista per Ravenna e Lega. 10 proposte provenienti dal basso per cercare di incentivare la vitalità del centro. Una petizione partita nella primavera di due anni fa, prima dell’arrivo della pandemia, e che oggi quindi acquista un significato ancora maggiore visti i danni prodotti dal virus alle attività economiche.