La premier atterrerà a Forlì proveniente dal G7 di Hiroshima «Non riesco più a stare lontano dall’Italia in un momento tanto complesso: ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie, voglio ringraziare le 5.000 persone che stanno dando una mano come tutti i ministri che si stanno occupando. La mia coscienza mi impone di tornare».

E proprio per i provvedimenti urgenti in seguito all’alluvione in Emilia-Romagna, la premier ha annunciato un Consiglio dei ministri per martedì prossimo.