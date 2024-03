“In queste settimane, ho ricevuto numerose segnalazioni riguardanti i malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica verificatisi in via Fornarina, in Piazza Bologna e nelle strade adiacenti”, afferma Cristina Alpi, Consigliere Comunale della Lega a Faenza.

“I residenti hanno espresso legittime preoccupazioni riguardo alle problematiche relative all’illuminazione che, per intere serate, ha lasciato buie le strade, mettendo a repentaglio la sicurezza di chi le percorre. La nostra città merita di essere un luogo sicuro e accogliente per tutti i cittadini, e l’illuminazione pubblica svolge un ruolo fondamentale in questo contesto.”

Il compito delle istituzioni è quello di garantire un ambiente urbano sicuro e ben illuminato, sottolinea Alpi. “È necessario agire con determinazione e tempestività per risolvere questi problemi, non possiamo permettere che zone della nostra città rimangano al buio, esponendo i nostri concittadini al rischio di incidenti e atti vandalici.”

Da qui l’atto ispettivo presentato al Sindaco e alla Giunta comunale in cui si sollecita l’Amministrazione ad indagare sulle cause di tali malfunzionamenti, ma anche ad adottare misure correttive immediate per risolvere il problema e ripristinare un’illuminazione pubblica affidabile e continua in queste aree.

“La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta”, conclude Alpi.

Cristina Alpi

Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier • Faenza