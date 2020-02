<<Un grandissimo in bocca al lupo alla nuova giunta regionale nominata in poco tempo dal presidente Stefano Bonaccini e composta da nomi di altissima qualità. La nuova squadra di Bonaccini è sinonimo di continuità ma allo stesso tempo di grande innovazione>> dichiara il sindaco Michele De Pascale a commento della nuova giunta formata dal Presidente della regione Bonaccini.

<<Naturalmente non posso che dirmi estremamente soddisfatto per la conferma di Andrea Corsini quale assessore al Turismo e al Commercio; e sono ancora più contento e soddisfatto per il fatto che a queste due importanti deleghe si siano aggiunte quelle, fondamentali, alle Infrastrutture e ai Trasporti>> continua De Pascale.

<<Durante la campagna elettorale sono stato al fianco di Bonaccini e avevo percepito con forza come egli intendesse dare risposte strategiche alle carenze infrastrutturali di tutta la Romagna e in particolare a quelle della provincia di Ravenna. Rispetto a questa priorità, la scelta di Corsini come assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti rappresenta il massimo che si potesse desiderare>> afferma il sindaco.

<<Conosco molto bene Andrea e collaboro con lui dal 2004. L’ho visto crescere, assumere ruoli via via sempre più importanti ed esercitarli con impegno, autorevolezza, passione e competenza; sono quindi particolarmente contento, perché la sua professionalità e il suo senso delle istituzioni meritavano questo riconoscimento>> continua Michele De Pascale.

<<Da ultimo, ma non per ultimo, ci tengo a sottolineare che il territorio romagnolo “guadagna” così un altro consigliere regionale, Gianni Bessi, che continuerà a svolgere un’importante attività per tutto il territorio romagnolo in particolare per quanto riguarda i temi delle politiche industriali, energetiche e agroalimentari>> conclude il sindaco di Ravenna.