Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale lancia tramite la sua pagina Facebook la raccolta fondi “Offri un pasto a chi è in difficoltà economiche a causa del Covid-19”, alla quale ogni cittadino può contribuire.

“Molti cittadini di Ravenna sono in difficoltà economiche a causa di Covid-19. Alcune categorie non sono coperte da ammortizzatori sociali, altri devono ancora riceverli, altri ancora sono disoccupati o lavoratori stagionali che non verranno assunti” spiega de Pascale.