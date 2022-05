Ieri sera al Palazzo Baronio di Ravenna, sede di Maison Random associazione culturale internazionale dove è attualmente allestita una mostra permanente dei nudi del famoso fotografo internazionale Paolo Roversi. il Presidente Giovanni Scapini del Rotary Club Ravenna ha consegnato al maestro Roversi l‘Onoreficenza Paul Harris Fellow, per ringraziarlo di quanto ha fatto per l’arte della fotografia e per avere tenuto alto nel mondo il nome della città di Ravenna