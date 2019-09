Il reparto di Ginecologia dell’ospedale di Ravenna non verrà al momento trasferito

Al momento non ci sarà nessun trasferimento del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Ravenna. A confermarlo è stato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale interrogato in consiglio comunale dal capogruppo di Ravenna in Comune Massimo Manzoli. Il trasferimento al reparto di Chirurgia era infatti previsto per il mese di settembre, ma a causa di diverse problematiche, non ultimo, la mancanza di personale, per via dei vari congedi parentali che nei mesi scorsi avevano messo in difficoltà il reparto, è stato attualmente posticipato a data da destinarsi