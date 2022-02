Il regista Daniele Gaglianone sarà ospite al Cinema Sarti di Faenza martedì 8 febbraio alle ore 21.00 per la proiezione del suo ultimo lungometraggio, Il Tempo Rimasto.

Un progetto semplice e libero da eccessive sovrastrutture sta alla base di questo documentario: intervistare persone anziane lungo tutta l’Italia per raccoglierne i ricordi, gli aneddoti e le riflessioni, prima che vadano definitivamente perduti. Il passato raccontato attraverso le voci di gente comune, senza essere esaltato né denigrato, senza volerne dare a tutti i costi una chiave di lettura predefinita, senza alcun filtro se non quello delle emozioni di ciascuno degli intervistati.

Nato ad Ancona ma cresciuto a Torino, Gaglianone passa con disinvoltura dalla finzione (Nemmeno il destino, Ruggine, La mia classe) al documentario (I nostri anni, Rata nece biti – La guerra non ci sarà) ed è ormai una presenza costante nei festival cinematografici italiani e non solo. Forte di una formazione universitaria e di una lunga attività di docenza in ambito cinematografico, il regista marchigiano accompagnerà gli spettatori del Cinema Sarti nella visione del suo toccante documentario, trasformando l’evento in una grande opportunità per apprezzare appieno questo lavoro, confrontandosi al contempo con una figura di spicco del panorama cinematografico italiano.