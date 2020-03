Il Gruppo La Cassa di Ravenna che comprende la Cassa di Ravenna Spa, Banca di Imola Spa e Banco di Lucca e del Tirreno Spa, ha deciso di non riscuotere commissioni su bonifici, o altre forme di trasferimento fondi, disposti a favore della Protezione Civile sui conti correnti dedicati agli aiuti per l’emergenza COVID-19, per sostenere l’importante ruolo svolto dalla Protezione Civile nel combattere la pandemia in corso.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna intende anche cosi sostenere tutte le azioni volte a favorire le iniziative a sostegno della popolazione contro il virus COVID-19.