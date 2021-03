Il Gran Premio Nuvolari toccherà due volte Faenza nel 2021

Il Gran Premio Nuvolari nel 2021 farà un doppio passaggio a Faenza. È stato pubblicato in questi giorni il programma della manifestazione che prenderà il via nel weekend del 17-19 settembre con partenza da Mantova, Rimini come punto di riferimento e ritorno nella città di Tazio Nuvolari. Faenza e la provincia di Ravenna vedranno passare la corsa in occasione della prima tappa, venerdì, e dell’ultima, domenica. Venerdì le vetture storiche arriveranno in terra di Romagna provenendo dalla Toscana. Supereranno il passo della Colla, attraverseranno Marradi e Modigliana e poi raggiungeranno Brisighella e Faenza, per poi imboccare la via Emilia e proseguire per Forlì, Cervia, Cesenatico e Rimini dove si concluderà la prima tappa. La terza tappa partirà sempre da Rimini. Le auto entreranno a Faenza percorrendo la via Emilia, come avvenuto nelle ultime edizioni. Entreranno in Corso Europa, poi corso Saffi e in Piazza del Popolo sarà allestito dal team Top Driver un punto di controllo a timbro.