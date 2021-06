Gioele Trevisan, studente cervese di 13 anni, con il video “Il sogno Assuefatore”, ha vinto la prima edizione dello Stupefilm Italy Contest 2021 – concorso nazionale dedicato al cortometraggio sul tema della prevenzione e della lotta alla droga, riservato ai ragazzi delle scuole medie – la cui premiazione è andata in scena la scorsa settimana.

Ideato e promosso dall’Accademia degli Studi di Ravenna sull’idea della professoressa Maria Giuseppina Zuzolo dell’Istituto Comprensivo 2 di Cervia, il concorso ha visto una grande partecipazione da parte di scuole e associazioni di varie regioni italiane.

“Il sogno assuefatore”, il video vincitore – che a seguito del premio verrà presentato alla prossima edizione del Los Angeles Film Festival – è una sorprendente unione di testo poetico, immagini, regia e montaggio.

“Sono stata piacevolmente stupita dal lavoro realizzato da Gioele, che ha dimostrato una maturità artistica ed una creatività che sono rare a quell’età – racconta la direttrice di Accademia degli Studi di Ravenna, Elisa Guzzo, che ha lanciato in tutta Italia il concorso StupeFilm -. Non nascondo che la prima volta che ho visto il video mi sono commossa per il forte messaggio contro le droghe che è riuscito a comunicare. Davvero un lavoro di pura poesia”.

Il giovane Trevisan, durante la premiazione, ha ringraziato i suoi genitori per averlo sempre spronato nella poesia e nell’arte e due suoi amici per averlo aiutato con la realizzazione del cortometraggio.

“Il video di Gioele nasce dal suo interesse per la lettura e dalle sue abilità di scrittura – racconta la mamma di Gioele -. Era il 2019 quando la sua professoressa di lettere, Paola Vallerani, gli propose di partecipare al concorso nazionale #zerobullilsmo: e Gioele, sorprendendo tutti, scrisse di getto la filastrocca con la quale si classificò al terzo posto assoluto e primo nella sua categoria”.