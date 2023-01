Riparte bene il Faenza calcio che dopo la pausa di fine anno dimostra di aver assorbito bene le scorie dell’ultimo periodo avaro di risultati e va a vincere 2-0in trasferta sull’Argentana.

Priva di capitan Gabrielli e Bertoni, squalificati, con Costa e Albonetti in panchina non ancora al meglio, la compagine biancoazzurra contro l’ultima della classe affamata di punti ha tenuto il campo con sicurezza. Fronteggiato il prevedibile assalto nei primi minuti dei granata ferraresi, i manfredi hanno cominciato a comandare il gioco per trovare lo spiraglio giusto. Il portiere di casa Fiorentini si opponeva ai tentativi di Pietro Lanzoni, poi doveva capitolare davanti a Nicola Missiroli che sbloccava il punteggio con una prodezza. Il 24 enne manfredo, al suo rientro in biancoazzurro nell’inedito ruolo di centravanti, da posizione defilata nell’area piccola fermava il pallone con un preciso stop di petto e concludeva al volo nell’angolino opposto 0-1. Al 40’ l’Argentana costruiva l’occasione del pareggio con Colantuono che raccoglieva un errore difensivo in area di rigore avversaria e scaricava a Coletti, il quale davanti alla porta non aveva la freddezza per finalizzare, trovando la pronta uscita dell’estremo biancoazzurro Ravagli.

Nella ripresa i ferraresi creavano altre due opportunità con Coletti: prima la sua spaccata su punizione di Delli Carri finiva a lato; poi la schiacciata di testa veniva fermata sulla linea di porta da Ravagli.

A parte queste fiammate granata, il Faenza gestiva il vantaggio e trovava il raddoppio con un bolide da fuori area di Giacomo Lanzoniche finalizzava una bella azione corale a dieci minuti dalla fine. 0-2

Domenica 22 gennaio (ore 14.30) il Faenza riceverà allo stadio “Bruno Neri” la visita del Fosso Ghiaia degli ex: l’allenatore Moregola, l’attaccante Riviello e il difensore Vecchi.

Argentana – Faenza 0–2

Argentana: Fiorentini, Ghini (76’Ashraf), Livaldi, Sehail, Delli Carri (88’Valmaggi), Bozzato, Colantuono, Coletti (89’ Labissar), Beccari (73’Ambrosecchia), Cesano, Fantoni. In panchina: Guidi, Kaja, Riccitello. All. Forlani

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, De Marco (70’ Albonetti), Venturelli, Betti (75’ Tuzio), Navarro, P. Lanzoni, G. Errani (85’ Costa), Missiroli, G. Lanzoni, Ambrogetti (80’ Ceroni). In panchina: Luce, Emiliani, Savorani. All. Folli

Arbitro: Nid Bella di Bologna – Assistenti: Fini di Finale Emilia e Poggipolini di Bologna

Reti: 24’ Missiroli, 72’ G. Lanzoni

Espulso: Livaldi (Ar)

Ammoniti: Sehail, Delli Carri, Bozzato (Ar); P. Lanzoni, De Marco, Betti, Costa