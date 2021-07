Il dott. Isacco Montroni, a partire dal 1° agosto ricoprirà l’incarico di responsabile pro tempore della U.O. Chirurgia generale dell’ospedale di Faenza. Con questa nuova attribuzione, si consolida l’importante lavoro ed attività della equipe chirurgica dell’ospedale manfredo, nella quale il dott. Montroni ricopriva già l’incarico della struttura semplice della “ chirurgia colo rettale”.

Giovane chirurgo quarantenne, esperto nella disciplina della chirurgia generale e d’urgenza e in particolare nell’ambito della chirurgia colorettale, è Clinical Coordinator del Centro per le cure personalizzate del paziente Oncogeriatrico dei Presidi Ospedalieri di Ravenna e Faenza; è Responsabile della struttura semplice “Chirurgia Colorettale Faenza” e ha maturato esperienza di natura gestionale anche come sostituto individuato dal Direttore di unità operativa, Prof. Ugolini, con il quale svolge una continuativa attività di ricerca scientifica.

Dottore di Ricerca in Scienze Chirurgiche, presenta un alto profilo formativo e di diffusione scientifica, anche grazie a varie esperienze formative e professionali in cliniche specializzate statunitensi.

Ha sviluppato piena competenza nell’attività operatoria in particolare relativamente alla chirurgia colorettale oncologica mininvasiva avanzata, anche superspecialistica in chirurgia pelvica maligna (taTME, TAMIS), chirurgia delle malattie infiammatorie croniche intestinali e delle diverticoliti, chirurgia addominale e chirurgia d’urgenza per quanto riguarda la chirurgia intestinale, di parete e della colecisti in particolare per via mininvasiva.