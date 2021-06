Il dormitorio maschile della Caritas si trasferisce a San Domenico

Nuovo dormitorio maschile per la Caritas a San Domenico. I nuovi spazi sono stati messi a disposizione gratuitamente dalla parrocchia, nei locali al primo piano, sopra il centro di accoglienza pomeridiano La Tenda in via Manzoni, di fianco alla scuola Lanzoni.

Con l’esplosione della pandemia, l’accoglienza notturna è diventata ancor più problematica per il rispetto delle distanze di sicurezza e i posti al dormitorio di via D’Azzo Ubaldini non sono più stati sufficienti. Così, dopo aver attivato collaborazioni con i Bed & Breakfast del territorio, grazie al sostegno economico di Caritas italiana e dell’Unione della Romagna Faentina, il dormitorio maschile è stato trasferito a San Domenico, dove un tempo sorgeva la foresteria dei domenicani.