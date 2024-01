Il consiglio comunale chiede più sicurezza per il parcheggio scambiatore di Marina

I troppi furti che da primavera a settembre inoltrato si susseguono al parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna, in sostanza, hanno ormai fatto ricadere sull’area una nomea di luogo poco sicuro. Non sono pochi quindi i ravennati, o gli abituali frequentatori dei lidi sud, che preferiscono non parcheggiare allo scambiatore, ma trovare un posto auto fra le vie dei lidi. La fama poco felice che si è attirata addosso l’area rischia così di andare in parte a vanificare il progetto voluto dall’amministrazione comunale di eliminare il maggior numero di veicoli in transito lungo i lidi, rendendo le località più vivibili.