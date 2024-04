Maggio:

1 maggio – Fagianino Music Festival: In collaborazione con l’azienda agricola Randi. Programma in fase di sviluppo per una giornata all’insegna della musica e del buon cibo curato da Fulèr.



5 maggio – Laboratorio di Mosaico: Un’opportunità per creare opere d’arte uniche utilizzando tessere colorate, curati da RoccaLab.



10 maggio – Festa della Birra: Con concerto dei Saint Cecilia alle 20:30. Un evento imperdibile con stand gastronomici, giochi e musica dal vivo. Giochi in legno con Wood Games



11 maggio – Festa della Birra: Con gara di nascondino curato da Tanamadana, concerti con i Nannibus and Friends e Hernandez e Sanpedro. Una giornata piena di divertimento e festa per tutta la famiglia. Giochi in legno con Wood Games



12 maggio – Festa della Birra: Con balli e dj set a cura di scuola si chiama Wild Angels in collaborazione con Next Level Dance. Un’occasione per ballare e divertirsi fino a tarda notte.Giochi in legno con Wood Games, laboratorio erbologia e pozioni a cura di RoccaLab.

19 maggio – Laboratorio di Little Readers: Dalle 17:00 alle

19:00. Un momento speciale dedicato alla lettura e

all’immaginazione per i più piccoli, curati da RoccaLab.



23-25 maggio – Arrivano dal Mare! Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure: Tre giorni di spettacoli di teatro di figura e intrattenimento per tutta la famiglia organizzato e curato da Teatro del Drago.