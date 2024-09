Martedì 17 settembre, presso l’Aula 5 Faventia Sales (Via San Giovanni Bosco, 1, Faenza), alle ore 17, si terrà il convegno aperto al pubblico dal titolo “Logistica ultimo miglio”, durante il quale l’Unione della Romagna Faentina presenterà i risultati del progetto pilota realizzato nel Comune di Faenza dedicato alla logistica dell’ultimo miglio, si parlerà di come rendere sostenibile la logistica nella distribuzione delle merci nei centri urbani grazie a progetti di micro-hub.

L’appuntamento fa parte del calendario della “Settimana Europea della Mobilità”, campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. L’iniziativa intende promuovere il cambiamento dei comportamenti in favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Il progetto protagonista del convegno è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con importanti partner a livello regionale (Clust-ER Build, Clust-ER Innovate, Con.Ami, Fondazione ITL, e in collaborazione con Faventia Sales e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna).

Il Progetto Pilota per una logistica sostenibile

Il progetto mira a sviluppare nuove soluzioni per ottimizzare e rendere più sostenibile la gestione delle consegne urbane, con particolare attenzione all’ultimo miglio, uno degli aspetti più critici della logistica moderna. Un’iniziativa che risponde alle sfide della mobilità e delle emissioni legate al trasporto urbano, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi e ridurre l’impatto ambientale.

Il progetto, inserito nell’ambito delle politiche regionali di innovazione e sostenibilità, si propone di sviluppare un modello di logistica di prossimità, in grado di migliorare la distribuzione delle merci nelle aree urbane e periurbane della regione.

Programma dell’evento

Dopo i saluti istituzionali portati dall’Assessore del Comune di Faenza con delega alla Mobilità, Luca Ortolani e da Fabio Bacchilega, Presidente Con.AMI, Nadia Carboni, Dirigente Area Sviluppo Economico e Smart City dell’Unione Romagna Faentina, aprirà i lavori del pomeriggio di approfondimento. Seguirà la presentazione del progetto con gli interventi di esperti del settore moderati da Silvia Rossi manager del Clust-ER BUILD: Giuseppe Lombardo (Mobility Manager d’area del Comune di Faenza) illustrerà l’analisi del contesto e introdurrà il progetto. Elisabetta Bracci (Manager di Clust-ER INNOVATE) si concentrerà sull’engagement degli stakeholder e sulle attività propedeutiche all’azione pilota. Claudio Lantieri (DICAM Unibo), Carmelo Lauria (Davoli Srl) e Leonardo Cameli (Unibo), presenteranno i risultati dell’azione pilota. Carlo Baseggio, Consigliere Con.AMI e coordinatore del tavolo mobilità di Clust-ER BUILD, offrirà indicazioni operative e linee guida per replicare il progetto in altre città. Infine, Andrea Bardi (Direttore Generale di ITL), esporrà i trend e le soluzioni innovative per la logistica urbana.

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda, moderata da Silvia Rossi (Clust-ER BUILD) ed Elisabetta Bracci (Clust-ER INNOVATE), sulle migliori pratiche. Parteciperanno: Cristiano Spiller (Assessore alla Mobilità del Comune di Vicenza); Giovanni Fini (Dirigente Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena); Luigi Russi (Funzionario U.I. Sistemi per la Mobilità, Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Bologna); Alberto Merigo (Funzionario tecnico del Servizio Mobilità Urbana del Comune di Reggio Emilia); Davide Bonassi (Business Development Manager di Feelera SB) e Cristian Moschini (Co-Founder & Managing Partner di Lewitt Associati).

L’evento è organizzato dall’Area Sviluppo economico e Smart city dell’Unione Romagna Faentina, Clust-ER Build e Con.Ami.