Da circa un mese, lavorando a giorni alterni e soprattutto nei finesettimana, numerosi volontari facenti parte di associazioni casolane di vario genere hanno dato vita ad un importante sodalizio finalizzato al ripristino dei sentieri e delle strade interpoderali ad uso pubblico presenti sul territorio comunale, gravemente danneggiati dalle frane causate dall’alluvione di maggio.

I ciclisti dell’associazione Oriani ASD, i camminatori del gruppo Scarpantibus, i volontari di Cittadinanza Attiva e i motociclisti casolani iscritti nel moto club Vigili del Fuoco Italia si sono riuniti e hanno fatto fronte comune per risolvere una problematica che stava rendendo difficile percorrere tutta la vasta rete sentieristica e rurale dell’intero comune, impedendo tutta una serie di escursioni che, prima della primavera 2023, erano uno dei cardini dell’attività ricreativa, sportiva e turistica della zona.

In circa otto giorni e decine di ore di lavoro intenso, i volontari hanno reso di nuovo fruibili e messo in sicurezza centinaia di metri di otto tra sentieri e strade a fondo naturale, utilizzando solo attrezzi manuali come zappe, picconi, pale e motoseghe. Ma i sentieri danneggiati sono ben di più, e i volontari hanno in programma di proseguire nei lavori di ripristino in vista della primavera e della stagione estiva, quando ripartiranno le attività escursionistiche di vario genere.