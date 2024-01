34 mila euro per il tetto della sede dell’Anffas Faenza distrutta dall’alluvione

34 mila euro per i lavori al tetto della sede dell’Anffas di Faenza in via Galli, distrutta dall’alluvione. Lo stanziamento arriva dal Comune di Faenza ed è il primo a favore dell’Associazione di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. 34 mila euro però non saranno sufficienti a ripristinare i danni. La sede dell’Anffas fu ricoperta d’acqua e fango. Per la verità, già prima dell’alluvione, da tempo, la copertura necessitava un intervento. Tante le infiltrazioni che rendevano non facile la fruizione dello stabile. Oltre ai danni all’edificio, di proprietà comunale, Anffas con la seconda alluvione di maggio ha perso 100 mila euro di beni propri. In particolare è andato perso il pulmino, che l’associazione, grazie anche alla solidarietà di molti, è riuscita faticosamente a ricomprare per ripartire con le attività