«Abbiamo portato Cervia dall’altra parte del mondo correndo per Azzurra. Una grandissima emozione vedere i colori della nostra città in mezzo a 50.000 persone. Viva Cervia, Viva lo Sport»

Hanno terminato da poche ore la maratona di New York i cinque Cerviaman: Morini Marcello, Ravaglia Andrea, Garavini Debora, Mazzotti Cristian e Manzi Thomas.

Forse la più popolare al mondo, lo scorso anno la Maratona di New York ha compiuto 50 anni. I Cerviaman avrebbero dovuto essere presenti ma le normative vigenti nel 2021 non hanno permesso la partecipazione di atleti extra-statunitensi.

Ma ogni limite può essere superato, come insegna lo sport. E così, dopo avere partecipato ad Ironman Italy Emilia Romagna, i Cerviaman hanno attraversato l’Oceano per partecipare alla celebre Maratona. Il rientro dei ragazzi è previsto per mercoledì 9 novembre.

«Partecipare alla Maratona di New York è stato un evento molto significativo. Qui non contava il risultato ma il senso dello stare insieme. Di portare Cervia nel mondo, rappresentare i valori dello sport e della solidarietà – che quest’anno è per Azzurra. Vogliamo dimostrare che lo sport è inclusione, solidarietà, amicizia, aiuto, sostegno e spirito di comunità. Lo abbiamo fatto correndo ad Ironman a Cervia e lo abbiamo fatto correndo a New York con i colori della nostra città e il nostro body. Ci piace pensare che sia importante fare squadra e ognuno può essere una parte fondamentale. Siamo onorati di avere indossato i colori della nostra città. Ci teniamo a ringraziare nuovamente tutti coloro che ci stanno aiutando e sostenendo in qualunque modo e, a modo nostro, cercheremo di restituire l’aiuto con spirito di comunità».

Lo scorso 23 giugno è stata ufficializzata la nascita della squadra dei Cerviaman grazie alla collaborazione con la Polisportiva “Saline Romagna A.S.D.” – presieduta da Marco Casetti. In quella serata è stato presentato anche il progetto benefico 2022 con l’obiettivo di sostenere Azzurra, una ragazza cervese affetta dalla sindrome di Rett, e l’Airett, (Associazione Italiana Rett).