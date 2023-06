La mostra fotografica “I capanni da pesca” è stata inaugurata sabato 24 giugno 2023 nella splendida cornice del Museo Natura di Sant’Alberto (RA): le fotografie rimarranno esposte fino alla fine di agosto (per gli orari consultare il sito www.naturaravenna.it).

Il presidente dell’Associazione Pesca, Roberto Manzoni, ha ricordato la storia, l’arte povera e la vita dei capanni che, anche tramite la mostra, possono essere restituiti al ruolo di protagonisti del territorio: ruolo che è importante mantenere e continuare a strutturare.

La presidente del Parco del Delta del Po,Aida Morelli, ha interpretato la figura fondamentale del fotografo come colui che percorre un territorio, lo osserva e ne imprime le immagini ed ha invitato i presenti a partecipare anche al concorso promosso dall’Ente parco dal titolo “Acqua e….” che terminerà il 15 settembre 2023.

Gli assessori del comune di Ravenna,Giacomo Costantini ed Igor Gallonetto sono intervenuti per allargare la visione alla valorizzazione unitaria dei territori del delta del fiume Po per creare, anche attraverso la concreta fruizione dei capanni da pesca, da sempre inseriti nel paesaggio locale, quella sensibilità atta a favorire la cura dei territori, legando con un solido filo le generazioni dei cittadini e le istituzioni nella custodia attiva e propositiva dei territori stessi, delle acque e della biodiversità.

Il presidente ha ringraziato i fotografi che hanno partecipato ed i membri della giuria Angela Pasi , Patrizia Petrellini e Luigi Tazzari per il difficile lavoro svolto che da 252 fotografie ne ha ammesso 48 in finale poi ha scelto le 30 esposte ed infine le 3 vincitrici: 1° premio a Maurizio Tienghi, 2° premio a Bruno Assirelli e 3° premio a Rita Alessi.

Ha chiuso ringraziando chi ha collaborato per la riuscita dell’iniziativa, il presidente del Circolo Fotografico Veniero Rubboli , il Parco del Delta per il Patrocinio, comune di Ravenna per la disponibilità degli spazi, Terre Cevico, Confesercenti Ravenna-Cesena.