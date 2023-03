Giochi, bici da bambino e giornalini per i più piccoli donati all’associazione Il Terzo Mondo. La donazione è frutto del laboratorio svolto al Centro Commerciale Esp Ravenna nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2023.

Una iniziativa del centro commerciale in collaborazione con il brand Pinocchio and Friends, gratuita per tutti i bambini, che ha previsto la raccolta di giocattoli donati dai piccoli che hanno partecipato all’evento.

“Ringrazio particolarmente il Centro Commerciale Esp Ravenna e Loretta Frateantonio di Soluna Eventi per aver scelto l’associazione ‘Il Terzo Mondo ODV’ nonché lo ‘sportello del sorriso’ di via Grado 30 per affidare questa donazione” ha commentato il presidente dell’assoiazione Charles Tchameni Tchenga.

Nel rassicurare tutti i protagonisti della destinazione certa di questo gesto di solidarietà, Tchameni ha non soltanto ringraziato indistintamente tutti i bambini per la grande umiltà dimostrata nei confronti dei loro fratelli e sorelle meno fortunati, ma ha anche rinnovato la sua profonda gratitudine nei confronti del Gruppo Consar nonché del Consar Service per aver messo a disposizione un mezzo di trasporto per i giocattoli donati.