Si è svolta venerdì 16 dicembre presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna la prima edizione della manifestazione “Sport Valore Comune” che ha raccolto per un omaggio collettivo atlete, atleti, squadre e volontari che si sono distinti in campo sportivo negli anni 2021 e 2022.

L’evento è il risultato della volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare le eccellenze sportive locali. Per questo società e associazioni sportive sono state invitate a segnalare atleti tesserati che nel corso delle ultime stagioni sportive 2021 e 2022 si sono distinti nelle proprie specialità. In particolare, sono stati premiati atleti o squadre che si sono classificati nei primi tre posti in campionati nazionali, europei o mondiali. Inoltre, sono stati premiati i volontari e le volontarie che per almeno vent’anni hanno prestato la loro opera a servizio delle stesse società. Alla cerimonia sono stati premiati con riconoscimenti 100 atleti, 14 squadre e 14 volontari.

In occasione della cerimonia e di questa particolare manifestazione è stato istituito il premio speciale per l’organizzazione del miglior evento sportivo attribuito a Ravenna Runners Club, associazione promotrice della Maratona di Ravenna Città d’Arte. A consegnare il premio è stato l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini che si è detto felice di aver consegnato il premio all’evento HOKA Maratona di Ravenna per quanto fatto in ambito sportivo ringraziando, inoltre, l’organizzazione per aver portato entusiasmo ed orgoglio alla città di Ravenna. A ritirare il premio è stato Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club.

“È un onore ed un privilegio per noi ricevere questo premio – dice lo stesso Stefano Righini –, essendo la prima edizione di questa bellissima manifestazione, siamo molto contenti che l’amministrazione comunale abbia pensato a noi per questo riconoscimento speciale. È un premio che vogliamo condividere con tutti i nostri volontari, le forze dell’ordine e la polizia municipale, tutti indispensabili per la riuscita del nostro evento, con i nostri sponsor che continuano a sostenerci e con l’amministrazione comunale che da sempre crede in noi. Inoltre, vogliamo condividere questo premio anche con la città di Ravenna e i suoi cittadini che hanno partecipato alla manifestazione e hanno fatto si che questo evento abbia raggiunto una presenza attiva della città. Per Ravenna Runners Club è una soddisfazione enorme ricevere questo riconoscimento che ci lega ulteriormente alla città e al nostro territorio e per questo vogliamo che sia un riconoscimento per tutti”.