A causa del maltempo, slittano a lunedì 6 marzo dalle 14 alle 19 i primi lavori, previsti per oggi, di collegamento della nuova rete acquedottistica in via Selice 299.

Il progetto di realizzazione delle nuove condotte, che comporterà un investimento complessivo di circa un milione di euro, ricade per quota parte negli interventi del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 del Piano Operativo Ambientale- sotto piano -“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, Linea di Azione: 2.2.1_Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto.

Di seguito il calendario completo deil avori che, in caso di imprevisti o maltempo saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo:

giovedi 9 marzo : a partire dalle 21 (fino a fine intervento) in via Bastia 261, presso la Torre di Lavezzola;

: a partire dalle 21 (fino a fine intervento) in via Bastia 261, presso la Torre di Lavezzola; lunedi 13 marzo : dalle 14 alle 19 in via Selice 330;

: dalle 14 alle 19 in via Selice 330; martedì 14 marzo:dalle 21 fino a fine intervento: presso la centrale dell’acquedotto di Conselice in via Guglielma (SP 91);

giovedì 16 marzo: a partire dalle 21 fino a fine intervento in via Maestri del Lavoro a Conselice.

Per mettere in funzione le nuove condotte, che avranno una lunghezza complessiva di circa 4.800 metri, saranno necessari sei collegamenti e lo spostamento sulla nuova tubazione di altrettanti allacci di utenza.Ogni intervento sulla rete idrica, l’unica ad alimentare l’abitato di Lavezzola, comporterà l’interruzione dell’erogazione dell’acqua: per limitare il disagio alle utenze interessate, i lavori saranno effettuati il più possibile nelle ore notturne (dalle 21 in poi), tranne quelli che interessano le reti ubicate in terreni rurali poco accessibili.

Le varie fasi dell’intervento sono piuttosto ravvicinate per consentire di avviare il prima possibile i lavori per la demolizione della torre piezometrica di Lavezzola, da eseguire entro giugno 2023, per consentire al Comune di realizzare nell’area un nuovo parco, che sarà ultimato entro il 2023.

Le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Il servizio è fornito su richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo dal sito:https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.