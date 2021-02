Grandi progetti turistici per la Regione

Presentati in Regione dall’Assessore al turismo, Andrea Corsini e dal Presidente APT Davide Cassani, alcuni dei grandi eventi per rilanciare il turismo in Emilia-Romagna. 30 milioni di euro per i prossimi tre anni destinati allo sport e alla cultura. 50 eventi sportivi, ma anche la valorizzazione turistica culturale (grazie al testimonial Stefano Accorsi), la food valley, la wellness valley e la motor valley. Tutti i settori saranno finanziati e sostenuti dalla Regione. Uno spot televisivo per il mercato interno (Italia), ma anche per il mercato tedesco. 700 anni di Dante Alighieri, Centenario di Fellini e Parma Capitale della Cultura fra gli eventi da veicolare assieme anche a grandi testimonial nazionali. “Sicurezza e flessibilità” le parole d’ordine di Davide Cassani.