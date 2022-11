Si celebra il 18 novembre la seconda Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Un appuntamento istituito nel 2020 dalla Cei e promosso dal Servizio nazionale Tutela minori presieduto dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sui minori. In tutt’Italia si terranno momenti di preghiera per le vittime degli abusi e occasioni di riflessione per la presa di coscienza della necessità di prevenire e garantire ambienti ecclesiali sicuri per la formazione umana e spirituale dei più piccoli. Il tema che accompagna questo secondo appuntamento nazionale è tratto dal Salmo 147: “Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Dal dolore alla consolazione”.

Per Ravenna l’appuntamento sarà venerdì 18 novembre alle 20,45 nella chiesa di San Francesco con la lettura di brani del Vangelo e testi di autori, come Maria Montessori, che avranno al centro il tema della non violenza, della custodia e della protezione dei più piccoli e la musica della Cappella musicale di San Francesco diretta da Giuliano Amadei. La veglia può essere un’occasione per pregare, sostare in silenzio e magari allargare il nostro sguardo. Si potrà seguire questo momento anche sulla pagina Facebook @Risveglio Duemila