Non sembra esserci pace per il cartello Bologna Mare installato dall’amministrazione comunale come ricordo dell’antico nome col quale era conosciuto Lido di Savio. Dopo le polemiche che hanno accompagnato il sondaggio relativo alla scelta del nome e l’installazione del cartello, avvenuta nei giorni scorsi, ora l’insegna turistica è già stata rubata da alcuni ignoti che si sono però vantati della loro bravata sui social network. In questi giorni era partita anche online una raccolta firme per chiedere la rimozione del cartello, ma i tre protagonisti del furto delle scorse ore hanno preferito non aspettare l’esito della petizione e di passare direttamente all’azione.